TÜBİTAK Başkanlığı'na Prof. Dr. Hasan Mandal atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurulu Başkanlığı'na (TÜBİTAK) Prof. Dr. Hasan Mandal atandı.

AA'nın haberine göre; karar kapsamında kurumun Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Mehmet İhsan Taşer, Lütfü Haluk Bayraktar, Cemal Şeref Oğuzhan Öztürk, Prof. Dr. Mehmet Naci İnci ve Prof. Dr. Mehmet Bulut getirildi.