TSK askerleri Bakü'de Zafer Törenine hazırlanıyor!

TSK askerleri Dağlık Karabağ zaferinin ardından Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleşecek Zafer Törenine hazırlanıyor.

Askeri geçit törenine hazırlanan TSK askerleri Bakü sokaklarında, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attığı görüldü.

10 Aralık'ta gerçekleşecek Zafer Törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karabağ zaferinin ardından 9-10 Aralık'ta Azerbaycan'a gidecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşecek.