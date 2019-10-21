Seçim kampanyasının büyük bölümünü göçmen karşıtı politika vaatleri üzerine kuran ABD Başkanı Donald Trump, bir kez daha insan hakları örgütlerinin tepkisini çekecek bir uygulamayı hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Trump yönetimi, bundan böyle sınırda gözaltına alınan sığınmacı ve göçmenlerden DNA örneği alınmasını planlıyor. Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada toplanacak örnekler, Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) veri bankasına aktarılacak ve 'suçla mücadelede' kullanılacak.

Uygulamanın oturma izni bulunan göçmenlerle 14 yaşından küçük sığınmacı ve göçmenlere uygulanmayacağı belirtiliyor.

İç Güvenlik Bakanlığı yetkilileri, yaklaşık 2 hafta önce DNA veri bankasını büyütmeye ilişkin planlar olduğundan bahsetmişti, ancak açıklamada plana sığınmacıların dahil edileceği açıklanmamıştı.

Trump yönetimi, toplanacak verilerle suça karışan göçmenlerin daha hızlı şekilde adalet karşısına çıkarılacağını iddia ederken, plana karşı çıkan insan hakları örgütleri, uygulamanın hak ihlallerine yol açacağı ve yanlış şekilde kullanılabileceği uyarılarında bulundu.

Adalet Bakanlığı, uygulama sayesinde ABD'ye yönelik göçmen akınının da azalacağını savunuyor.

SUÇA KARIŞMIYORLAR

Mevcut DNA toplama uygulaması, sadece suç işlediği tespit edilen göçmenlere uygulanıyor.

Araştırmalar, ABD'ye yasadışı yollardan giren göçmenlerin ve sığınmacıların, Amerikan vatandaşlarına göre daha az suça karıştığını ortaya koyuyor.