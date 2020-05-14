ABD Başkanı Donald Trump yaptığı son dakika açıklamasında, koronavirüsün küreselleşme çağının bittiğinin göstergesi olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan televizyon kanalı Fox Business Network'e çıkarak açıklamalarda bulundu. Trump, "Koronavirüs salgını bize küreselleşme çağının bittiğini gösteriyor" dedi.

Trump, ayrıca Çin ile ticaret anlaşmasında yeniden müzakereye gitmeyeceğini bildirdi