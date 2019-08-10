10 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Epstein, Fransa'nın başkenti Paris'ten özel uçağıyla dönerken New Jersey'deki Teterboro Havaalanı'nda 6 Temmuz'da gözaltına alınmıştı.
Manhattan'daki Metropolitan Merkez Hapishanesi'nde tutulan Epstein’ın malikanesinde 6 Temmuz’da yapılan aramada nakit para yığını, düzinelerce elmas ve sanık için düzenlenmiş sahte pasaport ile yüzlerce genç kadının cinsel içerikli fotoğraflarının ele geçirildiği belirtilmişti.
En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaşın altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla tutuklu bulunan 66 yaşındaki Epstein'in suçlu bulunması halinde 45 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği ifade ediliyordu.
Epstein, 2008'de Florida mahkemesinde yine benzer suçlamalarla yargılanmış, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminde çalışma bakanıyken Epstein'in tutuklanmasından sonra gündeme gelen eleştiriler nedeniyle 12 Temmuz'da istifa eden o dönemin Miami Başsavcısı ile varılan anlaşma gereği, hakkındaki "fuhşa teşvik" suçlamalarını kabul ederek 13 ay hapis yattıktan sonra serbest bırakılmıştı.
Yatırım fonu yöneticisi milyarder Epstein'in, aralarında Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton ve İngiltere York Dükü Andrew gibi güçlü isimlerin de bulunduğu çevrelerle yakın arkadaşlığı kamuoyunda tartışma konusu olmuştu.
HÜCRESİNDE BAYGIN BULUNMUŞTU
Manhattan'daki Metropolitan Merkez Hapishanesi'nde tutulan ve geçen hafta gardiyanlar tarafından hücresinde baygın bulunan Epstein'in boynunda görülen çürük izleri intihar teşebbüsü veya diğer mahkumlar tarafından saldırıya uğradığı şüphelerini gündeme getirmişti.
Epstein'in, 559 milyon dolarlık servetini teminat olarak verme karşılığında yargılanma sürecinde New York'taki 77 milyon dolarlık malikanesinde elektronik kelepçeyle ev hapsinde tutulması talebi mahkeme tarafından reddedilmişti.
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