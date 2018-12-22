ABD medyasında yer alan haberlere göre, DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi McGurk'ün, bağlı olduğu ABD Dışişleri Bakanlığındaki görevinden ayrıldığı belirtildi.

McGurk'ün, kısa süre önce bakanlıkta yapılan bir toplantıda, "Suriye'den ayrılmanın mantıksız olacağını" söylediği ifade edilirken, Özel Temsilcinin, Trump'ın Suriye'den çekilme kararına katılmadığı gerekçesiyle istifa mektubunu Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya verdiği kaydedildi.

İstifa mektubunda, DEAŞ'ın bölgede hala aktif olduğunu ve terör örgütünün henüz tam olarak yenilmediğini ileri süren McGurk, çekilme kararının örgüte tekrar yayılması için alan sağlayabileceğini savundu.

McGurk, eski Başkan Barack Obama tarafından DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi olarak atanmış, YPG/PKK'nın komutanlarıyla verdiği pozlar ve yaptığı açıklamalarla Türkiye'de zaman zaman tepkilere sebep olmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump kabinesinde yaşanan istifalar, kovulmalar özellikle son bir yılda olağan hale gelmişti.

Ancak Trump'ın ABD askerlerinin Suriye'den çekileceğini açıklamasının ardından ortaya atılan Savunma Bakanı Jim Mattis'in ayrılabileceği iddiaları dün geç saatlerde ABD Başkanı tarafından doğrulanmıştı.

Donald Trump, ABD'nin 'kuduz köpek' lakaplı Savunma Bakanı Jim Mattis'in şubat ayı sonunda görevinden ayrılarak emekli olacağını duyurmuştu.