Trump'ın avukatı seçimlerde hile dedi, boyası aktı

Trump'ın avukatları, 3 Kasım Salı günü yapılan Başkanlık seçimlerindeki usulsüzlük iddialarına ilişkin Washington'daki Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komitesinde bir basın toplantısı düzenledi.
Resmi olmayan sonuçlara göre Joe Biden'ın seçimleri kazandığının duyurulduğuna işaret eden Giuliani, "Bu bir zafer değil, bu bir hile." yorumunu yaptı.
Giuliani, ortada "planlı ve geniş çaplı" bir yolsuzluk olduğunu savunarak, Demokratlar'ın kontrolündeki bazı kentlerdeki yolsuzluklara göz yumulduğunu iddia etti.
Trump ekibinin usulsüzlük iddiasıyla açtığı birçok davayı kaybetmesine de tepki gösteren Giuliani, "Demokratlar'ın lehine akla sığmaz kararlar veren bize düşman yargıçlarımız var." ifadesini kullandı.
WISCONSIN VE PENNSYLVANIA'YI KAZANDIKLARINI İDDİA ETTİ
Giuliani, özellikle Pennsylvania gibi kritik eyaletlerde Cumhuriyetçi gözlemcilerin oy sayım merkezlerine alınmadığına işaret ederek, "Tanzanya ve daha aklınıza gelmeyecek birçok yerde bile, seçimlerde gözlemciler için özel kurallar var." dedi.
Georgia başta olmak üzere başka kritik eyaletlerde de dava açma hazırlığında olduklarını vurgulayan Giuliani, "Hukuki yollarla kullanılmış oyları sayarsanız, Trump Wisconsin'de Biden'a önemli bir fark atarak seçimleri kazandı. Pennsylvania'yı da 300 bin oyla biz kazandık." iddiasında bulundu.
"VENEZUELA, KÜBA VE ÇİN'İN ETKİSİ OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ"
Giuliani oy sayım makinalarında da hile olduğunu savunarak, "Venezuela, Küba ve Çin gibi komünist ülkelerin seçimler üzerinde ciddi bir etkisi olduğunu görüyoruz. Venezuela'da üretilmiş oy sayım makinaları kullanıyoruz. Joe Biden şu anda hileli oy pusulaları sayesinde önde." ifadesini kullandı.
Basında çıkan haberlerde "Trump'ın yolsuzluğu kanıtlamak için delili yok" haberlerinin de "yalan" olduğunu ileri süren Giuliani, "Ortada bir kanıt olmadığını söyleyerek halkı kandırıyorsunuz. Seçimlerdeki usulsüzlüklere ilişkin elimizde 2020 seçimlerinin sonucunu değiştirecek kadar çok delil var." dedi.
GIULLIANI'NİN SAÇ BOYASI AKTI
Öte yandan, basın toplantısı esnasında çok terleyen Giuliani'nin saç boyasının yüzüne aktığı anlar kameralara yansıdı.
Bu durum sosyal medyada ve Amerikan basınında gündem oldu.
TRUMP SEÇİM SONUÇLARINI KABUL ETMİYOR
ABD'de 3 Kasım Salı günü yapılan Başkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre Demokratlar'ın başkan adayı ve eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden kazanmıştı.
ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Trump ise seçimlerde "hile" yapıldığını ve asıl kazananın kendisi olduğunu öne sürüyor.
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