        Haberler Dünya Son dakika: Trump: Hindistan ve Rusya'yı Çin'e kaptırdık | Dış Haberler

        Son dakika: Trump: Hindistan ve Rusya'yı Çin'e kaptırdık

        ABD Başkanı Donald Trump, "Görünüşe göre Hindistan ve Rusya'yı en derin, en karanlık Çin'e kaptırdık. Birlikte uzun ve müreffeh bir gelecekleri olsun!" paylaşımı yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2025 - 13:21 Güncelleme: 05.09.2025 - 13:55
        Trump: Hindistan ve Rusya'yı Çin'e kaptırdık
        ABD Başkanı Donald Trump, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün tarihi zirvesinin ardından kendine ait Truth Social platformunda bir paylaşım yaparak Hindistan ve Rusya'nın Çin'in tarafında olduğunu yazdı.

        Trump, Çin Devlet Başkanı Xi, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Hindistan Başbakanı Modi'nin beraber bir fotoğrafını paylaşarak, "Görünüşe göre Hindistan ve Rusya'yı en derin, en karanlık Çin'e kaptırdık. Birlikte uzun ve müreffeh bir gelecekleri olsun!" yorumunu yaptı.

        Ayrıntılar geliyor...

