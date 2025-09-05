Son dakika: Trump: Hindistan ve Rusya'yı Çin'e kaptırdık

ABD Başkanı Donald Trump, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün tarihi zirvesinin ardından kendine ait Truth Social platformunda bir paylaşım yaparak Hindistan ve Rusya'nın Çin'in tarafında olduğunu yazdı.

Trump, Çin Devlet Başkanı Xi, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Hindistan Başbakanı Modi'nin beraber bir fotoğrafını paylaşarak, "Görünüşe göre Hindistan ve Rusya'yı en derin, en karanlık Çin'e kaptırdık. Birlikte uzun ve müreffeh bir gelecekleri olsun!" yorumunu yaptı.

