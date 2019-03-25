ABD Başkanı Donald Trump, Golan Tepeleri kararnamesini imzaladı. ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu ile ortak basın açıklaması yaptı.

Trump açıklamasında, "İsrail'in kendini savunmaya hakkı var." ifadelerini kullandı. Netanyahu ise, "Hamas'ın saldırılarına karşı halkımızı savunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Trump'ın Golan kararı sonrası açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD bir kez daha uluslararası hukuku yok saydı. Ancak bu karar, İsrail'in ilhakını asla meşrulaştırmayacak. Aksine, Orta Doğu'daki barış çabalarını engelleyerek, bölgede gerilimi daha da artıracak." dedi.

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