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ABD Başkanı Trump, Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu. Trump yaptığı açıklamada, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in görevi bırakacağını kaydetti.
Trump açıklamasında, "General Mattis, geçen 2 yıl boyunca yönetimimde Savunma Bakanı olarak hizmet ettikten sonra şubat ayı sonunda büyük bir onurla emekliye ayrılacaktır. Onun döneminde özellikle yeni savaş ekipmanları alınması bağlamında çok büyük ilerlemeler sağlandı." ifadelerini kullandı.
AA'nın haberine göre; müttefik ülkelerin askeri yükümlülüklerini yerine getirme konusunda Mattis'in kendisine çok yardımcı olduğunu belirten Trump, "Yeni Savunma Bakanı kısa süre içinde ilan edilecek. Yaptığı hizmetler için Jim'e çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından Mattis'in bu durumdan rahatsız olduğu iddia ediliyordu.
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 20, 2018
MATTİS'TEN "AYRILIK" MEKTUBU
Öte yandan görevinden ayrılmasıyla ilgili bir mektup yayımlayan Bakan Mattis, kendisine bu fırsatı verdiği için Trump'a teşekkür etti ve yaptığı görevden dolayı onur duyduğunu belirtti.
ABD'nin asıl gücünün müttefikleriyle olan ilişkisi ve ortaklıklara dayalı yapısından kaynaklandığını ifade eden Mattis, "ABD'nin, müttefiklerine saygı göstermeden kendi çıkarlarını koruyamayacağını" kaydetti.
Çin ve Rusya'yı örnek veren Mattis, bu ülkelerle ABD arasındaki tansiyonun arttığına dikkat çekerek, "Bu ülkelere karşı kendi yaklaşımımızda kararlı ve kesin olmalıyız. Tam da bu sebeple Amerikan gücünün tüm unsurlarını ortak savunma için kullanmalıyız." değerlendirmesini yaptı.
"GÖREVİMDEN AYRILMAM DOĞRU OLACAK"
ABD'nin uluslararası arenadaki pozisyonuna ilişkin görüşlerinin Trump'la farklılaştığını ima eden Mattis, görevden ayrılmasını Trump'a atıf yaparak şu cümleyle değerlendirdi:
"Sizin bu konularda kendi düşüncelerinize daha yakın bir Savunma Bakanı ile çalışma hakkınız olması dolayısıyla benim görevden ayrılmamın doğru olacağına inanıyorum."
28 Şubat 2019'da görev süresinin sona ereceğini belirten Mattis, yeni bakan belirlenene kadar geçiş sürecinde elinden gelen tüm kolaylığı göstereceğini de sözlerine ekledi.
Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından Mattis'in bu durumdan rahatsız olduğu, hatta istifa etmeye hazırlandığı iddia ediliyordu.
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