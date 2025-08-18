Habertürk
        Son dakika: Trump: Bugün büyük bir gün

        Son dakika: Trump: Bugün büyük bir gün

        ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle Beyaz Saray'da görüşmesi öncesinde, "Bugün Beyaz Saray'da büyük gün, bakalım sonuçları neler olacak" paylaşımı yaptı. Ukrayna lideri Zelenskiy de Trump'la görüşmesi öncesi Trump'ın özel temsilcisi Kellogg'la bir araya geldi.

        Giriş: 18.08.2025 - 16:18 Güncelleme: 18.08.2025 - 16:42
        Trump: Bugün büyük bir gün
        Başkan Trump, Rus lider Putin'le gerçekleştirdiği tarihi Alaska zirvesinin ardından Ukrayna lideri Zelenskiy ve Avrupalı liderleri Beyaz Saray'da ağırlamaya hazırlanıyor.

        Beyaz Saray'da kritik görüşme
        Trump'ın Putin'le yaptığı görüşmenin ayrıntılarını Ukrayna ve Avrupalı liderlerle paylaşması beklenirken, görüşmeden birkaç saat önce "Bugün Beyaz Saray'da büyük gün, bakalım sonuçları ne olacak" paylaşımı yaptı.

        Ukrayna lideri Zelenskiy'in de Trump'ın özel temsilcisi Kellogg'la başkent Washington'da bir görüşme yaptığı bildirildi.

        Trump'ın 'kıyafet' hassasiyeti

        Avrupalı bir yetkili, Zelensky'nin kıyafeti konusunun ABD'li ve Ukraynalı yetkililer arasında görüşüldüğünü ve Zelensky'nin her zamanki askeri kıyafetiyle gelmemesi konusunda mutabık kalındığını söyledi.

        Savaşın başlangıcı olan 2022'den beri askeri üniforma giyen Zelenskiy, şubat ayında Beyaz Saray'a üniformasıyla geldiğinde Trump'ın hoşuna gitmemiş, Ukrayna Devlet Başkanı geldiğinde "giyinip kuşanmış" diye mırıldanmıştı.

        Daha sonra, Oval Ofis'teki skandal tartışmaları sırasında, Zelensky'ye ABD'li bir muhabir neden takım elbise giymediğini sormuş, Zelenskiy de savaş bittiğinde bir "kostüm" giyeceğini söylemişti.

        Ancak Zelensky bu yıl Trump ile daha sonraki karşılaşmalarında, Papa Francis'in cenazesi için Vatikan'da ve Hollanda'daki bir NATO zirvesinde de dahil olmak üzere daha resmi kıyafetler giydi.

        Ukraynalı liderin bazı Avrupalı liderler tarafından ABD'li mevkidaşına nasıl daha iyi yaklaşacağı konusunda yönlendirildiği belirtiliyor.

