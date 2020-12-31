Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür'e Fransız ekibi St.Etienne talip oldu. Her fırsatta yoluna Avrupa'da devam etmek istediğini söyleyen 21 yaşındaki oyuncunun 'ağabeyim' dediği Yusuf Yazıcı ile görüştükten sonra gelen teklife olumlu yanıt

verdiği belirtildi. İş, Trabzon ile St.Etienne arasındaki görüşmelere kaldı. Devre arasında Ömür'ü satmak istemeyen Trabzon’un ise sezon sonuna yeşil ışık yaktığı belirtildi.

TRANSFER YAZIN BİTECEK

Trabzonspor'un Ömür için kapıyı 15 milyon Euro'dan açtığı bildirildi. 2022'ye kadar Karadeniz ekibiyle sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki orta sahanın piyasa değeri ise 11 milyon Euro. St.Etienne'in bu transferi yaz ayında sonuçlandırmak istediği kaydedildi. Ömür, transfer gerçekleşirse, Yusuf, Burak, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı'dan sonra Fransa'nın yolunu tutan bir başka isim olacak.

PARMAK AYRILMAK İSTİYOR

Öte yandan Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak, yönetimle görüştü ve devre arasında takımdan ayrılmak istediğini söyledi. Tecrübeli futbolcunun bu kararı almasındaki en büyük etken ise kendisine ve ailesine yapılan hakaretler... Parmak'ın Avrupa'ya

gitmek istediği belirtildi.