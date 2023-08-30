Galatasaraylı Berkan Kutlu Genoa'ya transfer oluyor!
Galatasaray'ın milli futbolcusu Berkan Kutlu, İtalya'ya transfer olmaya hazırlanıyor. Serie A ekibi Genoa'nın 26 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için sarı-kırmızılı takımla anlaşmaya vardığı belirtildi.
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Transfer döneminin son günlerine girilirken Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
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Sarı-kırmızılıların milli futbolcusu Berkan Kutlu'nun İtalyan ekibi Genoa 'ya transfer olacağı iddia edildi.
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İtalyan basınında yer alan habere göre; Serie A ekibi Genoa, 26 yaşındaki transferi konusunda Galatasaray ile anlaşmaya vardı.
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SATIN ALMA OPSİYONU 3.5 MİLYON EURO
Genoa'nın Berkan Kutlu'yu kiralık olarak kadrosuna katacağı ve yapılan anlaşmada satın alma opsiyonunun da yer aldığı kaydedildi.
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Genoa ve Galatasaray arasında yapılan anlaşmaya göre Berkan'ın satın alma opsiyonunun 3.5 milyon euro olduğu belirtildi.
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Berkan'ın perşembe günü İtalya'ya gideceği ve Genoa için sağlık kontrollerinden geçeceği ifade edildi.
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84 MAÇTA 1 GOL, 5 ASİST
Galatasaray, Berkan Kutlu'yu 2021 yazında Alanyaspor'dan 4 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Milli futbolcu, Galatasaray'da çıktığı 84 maçta 1 gol attı ve 5 asist yaptı.