SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray, Günay Güvenç'le anlaştı!

Okan Kocuk'un ayrılığı sonrası yerli kaleci arayışlarına girişen Galatasaray, mutlu sona ulaştı: Günay Güvenç...

Galatasaray ve Gaziantep FK, Günay Güvenç transferi için anlaşmaya vardı. Tecrübeli kalecinin sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul'a geldiği de öğrenildi.

BAŞKAN KONUŞTU

Radyospor'a konuşan Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, "Günay Güvenç'in transferi için Galatasaray ile anlaştık. Galatasaray'dan Batuhan Şen'i alacağız artı 400 bin Euro bonservis bedeli de gelecek. Günay da alacağı olan 108 bin Euro'yu sildi. Toplam 508 bin Euro bonservis bedeli ve Batuhan karşısında anlaşma sağlandı. Hayırlı olsun." açıklamasını yaptı.