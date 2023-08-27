Fenerbahçeli Michy Batshuayi'ye İtalya'dan sürpriz talip!
Fenerbahçe'den ayrılması gündemde olan Michy Batshuayi hakkında sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan basınında yer alan habere göre; Serie A ekibinin Belçikalı golcü için resmi teklifte bulunmaya hazırlandığı belirtildi.
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Fenerbahçe'nin iyi bir teklif gelmesi halinde satmayı düşündüğü Michy Batshuayi'ye sürpriz bir talip çıktı.
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İtalyan ekibi Bologna'nın Belçikalı yıldızı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.
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Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Bologna, Batshuayi için Fenerbahçe'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunmaya hazırlanıyor.
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Edin Dzeko transferi sonrası yedek santrfor konunuma düşen Batshuayi, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 6 maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
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Fenerbahçe'nin geçen sezon kadrosuna kattığı Belçikalı futbolcunun sarı-lacivertliler ile sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.
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29 yaşındaki Batshuayi'nin sözleşmesinde uzatma opsiyonu da yer alıyor.
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