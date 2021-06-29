Son dakika transfer haberi | Fenerbahçe, Szalai için "25 milyon Euro" dedi

Fenerbahçe'de Attila Szalai'nin talipleri artmaya devam ediyor. EURO 2020'de Macaristan formasıyla dikkat çeken Szalai West Ham'ın teklifi direkt olarak reddedilirken, bu kez Napoli Sarı-Lacivertliler'in kapısını çaldı.

Napoli Today'de yer alan habere göre; Napoli, Macar stoper için Fenerbahçe ile temasa geçti. Ocak ayında Apollon Limassol'dan 2.3 milyon euro'ya transfer ettiği Szalai için Fenerbahçe'nin 25 milyon euro bonservis talep ettiği yazıldı.

Öte yandan Szalai için West Ham'dan Fenerbahçe'ye 12 milyon Euro'luk bir teklif de geldiği ancak sarı-lacivertli kulübün bu teklifi pazarlık bile yapmadan geri çevirdiği vurgulandı.