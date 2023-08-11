Fenerbahçe Cengiz Ünder ve Fred'le anlaşmaya vardı!
Transferin flaş ekibi Fenerbahçe, Cengiz Ünder ve Fred'i kadrosuna katıyor... Sarı-lacivertlilerin iki yıldızın transferini kısa süre içinde resmen açıklaması bekleniyor.
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Transfer döneminde kadrosuna yaptığı takviyelerle dikkat çeken Fenerbahçe, milli futbolcu Cengiz Ünder'in transferinde de mutlu sona ulaştı.
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Sarı-lacivertli kulüp, 26 yaşındaki kanat oyuncusu için kulübü Marsilya ile her konuda anlaşma sağladı. Fenerbahçe'nin transferi kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.
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BONSERVİSİ 15 MİLYON EURO
Sarı-lacivertlilerin Cengiz Ünder için Marsilya'ya 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.
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Fenerbahçe'nin milli futbolcuya 2.5 milyon euroya denk gelen yıllık maaş ödeyeceği bildirildi.
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6 YIL SONRA SÜPER LİG'E DÖNÜYOR
Cengiz Ünder, Fenerbahçe formasıyla birlikte tam 6 yıl sonra Süper Lig'e geri dönecek.
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Milli futbolcu, 2017 yılında 14 milyon 250 bin euro karşılığında Başakşehir'den Roma'ya transfer olmuştu.
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Avrupa'da sırasıyla Roma, Leicester ve Marsilya formalarını giyen milli yıldız, sergilediği başarılı performansla gururumuz oldu.
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Cengiz Ünder, son olarak formasını giydiği Marsilya ile çıktığı 93 maçta ise 18 gol attı ve 12 asist yaptı.
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FRED GELİYOR!
Fenerbahçe, Cengiz Ünder'le birlikte Manchester United'in yıldızı Fred'le de her konuda anlaşmaya vardı.
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Brezilyalı yıldız için İngiliz kulübüyle yaklaşık 15 milyon euroya el sıkışan sarı-lacivertliler, bu transferi de kısa süre içinde resmen duyuracak.
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Transfer döneminde ismi Galatasaray'la da anılan 30 yaşındaki orta sahanın yarın (12 Ağustos) İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
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Brezilya Milli Takımı'nın da formasını giyen Fred, geçtiğimiz sezon ManU'da 56 maçta 6 gol, 6 asistlik performans sergiledi.
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