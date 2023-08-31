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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Son dakika transfer haberi... Beşiktaş ve Fenerbahçe Selçuk Rinal için karşı karşıya! - Fenerbahçe Haberleri

        Beşiktaş ve Fenerbahçe Selçuk Rinal için karşı karşıya!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin, Almanya'da top koşturan genç gurbetçi Selçuk Rinal'ı transfer etmek istedikleri öne sürüldü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2023 - 16:49 Güncelleme: 31.08.2023 - 16:49
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        Beşiktaş ve F.Bahçe genç stoper için karşı karşıya
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        Süper Lig devleri Beşiktaş ve Fenerbahçe, 18 yaşındaki milli futbolcu Selçuk Rinal'ın transferi için karşı karşıya geldi.

        Futbol hayatını Almanya'da sürdüren ve St. Pauli'nin 19 Yaş Altı Takımı'nda forma giyen genç stoper için ezeli rakipler devreye girdi.

        Alman basınından Bild'de yer alan habere göre; Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin genç oyuncunun durumunu yakından takip ettiği öne sürüldü.

        Türkiye'nin alt yaş kategorilerinde de forma giyen Selçuk Rinal'ın Alman ekibiyle olan sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

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