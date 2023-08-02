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        Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Son dakika transfer gelişmesi! Beşiktaş'ın Matias Vargas teklifi! - Beşiktaş Haberleri

        Son dakika transfer gelişmesi! Beşiktaş'ın Matias Vargas teklifi!

        Beşiktaş, eski Adana Demirsporlu Matias Vargas için temaslarını hızlandırdı

        Oğuzhan Genç
        ogenc@haberturk.com
        Giriş: 02.08.2023 - 10:52
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          Beşiktaş, 2 sezon önce Süper Lig'de Adana Demirspor forması giyen ve Süper Lig'de asist kralı olan Matias Vargas'a yoğunlaştı.

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          Siyah-beyazlılar, şu an Çin'in Shanghai Port ekibinde forma giyen Arjantinli futbolcu, Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor.

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          Vargas, 1.8 milyon Euro maaş öneren Beşiktaş'a olumlu yanıt verirken transferin önündeki tek engel kulübüyle devam eden sözleşmesi...

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          Vargas'ın Çin ekibiyle Aralık 2024'e kadar kontratı bulunurken satın alma opsiyonlu kiralama ve bonservis formüllerinin konuşulduğu bildirildi.

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