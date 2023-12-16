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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Trakya'da kar yağışı başladı

        Trakya'da kar yağışı başladı

        Edirne ve Kırklareli'de kar yağışı başladı. Yağışların gün boyu devam etmesi bekleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 13:24 Güncelleme: 16.12.2023 - 13:24
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        Trakya'da kar yağışı başladı
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        Edirne ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

        Trakya'da bir süredir etkisini sürdüren sağanak yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

        Kırklareli'nin Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ilçesinin Mahyatepe ve Jandarma Kule mevkilerinde kar etkili oldu.

        Kar nedeniyle Dereköy Sınır Kapısı'na ulaşım güçlükle sağlanıyor.

        Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, karın etkili olduğu bölgelerde çalışma yaptı.

        EDİRNE'DE DE KAR VAR

        Edirne'nin yüksek kesimlerinde de kar yağışı başladı. Hamzabeyli köyündeki sağanak havanın soğumasıyla kar yağışına dönüştü.

        Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü bölgede karın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

        Tekirdağ'da da kent merkezinde ve ilçelerde zaman zaman sağanak etkili oluyor.

        Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte sağanağın gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

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        #kar yağışı
        #TRAKYA
        #son dakika haberi
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