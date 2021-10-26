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Kırklareli'ndeki kazada trafik magandalarından öldüren dayak!

Kırklareli'nde trafik kazası sonrası yaşanan tartışmada maganda dehşeti yaşandı. Kazanın ardından iki araçtaki şahıslar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada, çarpışan araçların birinde yolcu olarak bulunan Gökay Karaca, aldığı darbeler sonucu olay yerinde hayatını kaybetti

26.10.2021 - 08:36 | Güncelleme: ABONE OL
VANDALLIK! Son dakika: Trafik magandalarından öldüren dayak!
Trafik magandalarından öldüren dayak!
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İHA

Kırklareli'nde trafik kazasının ardından çıkan kavgada darp edilen şahıs hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Lüleburgaz ilçesi Evrensekiz beldesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, E.G. idaresindeki 25 LK 650 plakalı otomobil ile S.B.'nin kullandığı 34 EJL 228 plakalı otomobil Evrensekiz beldesi kavşağında çarpıştı. Trafik kazasının ardından iki araçtaki şahıslar arasında tartışma çıktı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Bir minibüsten inen şahısların da katılmasıyla tartışma büyürken, yaşanan arbedede 25 LK 650 plakalı araçta bulunan Gökay Karaca (35) aldığı darbeler sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Muratlı ilçesi Aşağısevindikli Mahallesi'nde ikamet ettiği öğrenilen Karaca'nın ölümüyle sonuçlanan kavgaya karışanların yakalanması için soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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