Trafik ışığında akrabasına kurşun yağdırdı

DHA

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, Azerbaycan uyruklu Rıshal Hasanov (35), akrabası Ragıp H. (33) tarafından trafik ışıklarında silahla öldürüldü. Ragıp H. ile birlikte olaya karışan iki şüpheli gözaltına alınırken, cinayet sonrası motosikletle kaçış anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay 22 Haziran'da Küçükçekmece'de meydana geldi. İddiaya göre, Rıshal Hasanov Küçükçekmece'de bir kafede arkadaşıyla oturduktan sonra aracıyla evine gitmek üzere yola çıktı. Hasanov, trafik ışıklarında durduğu sırada arabasının yanına motosiklet üzerinde 2 kişi yaklaştı. Motosiklet üzerindeki kişilerden biri, Hasanov'un kullandığı araca şoför kısmından 4-5 el ateş etti. Şüpheliler olay yerinde motosikletle kaçarak uzaklaştı. Olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri geldi, yaralı şekilde hastaneye kaldırılan Rıhsal Hasanov hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

ÇALINTI MOTOSİKLETİ YAKMAYA ÇALIŞMIŞLAR

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerinde güvenlik kameralarını inceledi. Şüphelilerin olay yerinden ara sokaklara kaçarak uzaklaştığı tespit edildi. Şüphelilerin olay yerine yakın bir sokakta çalıntı olduğu öğrenilen motosikleti ateşe verip yakmaya çalıştıkları, çevredekiler tarafından motosikletteki yangının söndürüldüğünü öğrenildi. Teknik takibe başlayan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Küçükçekmece'den Ümraniye'ye kadar güvenlik kameralarından şüphelileri takip etti. Şüphelilerin Hasanov'un akrabası Ragıp H., Shamil H. (28) ve Kurban T. (48) olduklarını tespit edildi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelilerden Ragıp H. ve Shamil H.'yi Küçükçekmece'deki evlerinde, Kurban T. ise takip sırasında Mecidiyeköy'de metrobüste gözaltına alındı. Şüphelilerin daha önce aile içi sebeplerden dolayı husumetli olduğu öne sürüldü. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.