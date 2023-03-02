Trabzonspor seçime gidiyor!

Trabzonspor Yönetim Kurulu, Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu kararı aldı. Bordo-mavili kulüp, 25-26 Mart 2023 tarihlerinde kongre yapacak.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Tüzüğümüzün 30. maddesine istinaden kulübümüzün Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu’nun aşağıdaki gündemle 18-19 Mart 2023 tarihlerinde “Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Trabzon” adresinde saat 09.00’da yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının, çoğunluk aranmaksızın, aynı gündemle 25-26 Mart 2023 tarihlerinde “Hayri Gür Spor Salonu Trabzon” adresinde 09.00 - 16.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir."