Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, transfer gündemlerindeki Daniel Sturridge ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Sağıroğlu, İngiliz yıldızın ret yanıtı verdiği belirterek "Sturridge bize 'hayır' dedi. Türkiye'de hiç oynamadığını, Trabzon'u tanımadığını söyledi ve çekincelerini belirtti" ifadelerini kullandı.