Trabzonspor'dan son dakika açıklaması... Bordo-mavili kulübe daha önce alacakları ödenmediği için ihtar gönderen Kosta Rikalı kaleci Esteban Alvarado, dün sözleşmesini tek taraflı olarak feshederek Trabzon'dan ayrılmıştı. Bordo-mavili kulüp bir açıklama yaparak Esteban'ın sözleşmesinin tek taraflı feshinin haksız olduğunu dile getirdi.

Trbazonspor'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Esteban Alvarado Brown, geçmiş dönemlere ait alacaklarından dolayı kulübümüze ihtar çekmiş, avukatıyla yapılan görüşmeler neticesinde ödeme için 24 Aralık 2018 tarihine kadar süre alınmıştır. Ancak; Esteban Alvarado Brown bu süreyi beklemeden sezon sonu bitecek sözleşmesini tek taraflı olarak haksız bir şekilde feshetmiştir.



Kulübümüz tarafından konuyla ilgili gerekli hukuki girişimlerde bulunulduğu kamuoyuna saygıyla duyurulur."