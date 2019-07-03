Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel futbolcu Ahmet Canbaz'ın kulübümüze transferi konusunda, Werder Bremen Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Werder Bremen Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 125.000.-EUR ödenecektir.

Ayrıca, Werder Bremen Kulübüne;

Her bir sezon için geçerli olmak üzere, futbolcunun 15 resmi maçta ( Süper Lig veya UEFA) oynaması ve Şampiyonlar Ligi gruplarına kalınması halinde 100.000.-EUR,

Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilen transfer bedelinin, o ana kadar Werder Bremen'in hakettiği tutarı aşan kısmının %20'si,

ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."