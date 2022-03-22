Trabzon'da sokak ortasında öldüren yumruk!

Olay 16 Mart gecesi meydana geldi. İddiaya göre İsmail C., Afganistan uyruklu kız arkadaşı T.Y.'nin telefonunda Alper Korkmaz'ın attığı mesajı gördü.
Enis Yıldırım'ın haberine göre, bunun üzerine kız arkadaşının telefonundan Alper Korkmaz'ı arayan İsmail C., konuşmak istediğini söyledi.
Kız arkadaşını da yanına alan İsmail C., Alper Korkmaz ile bir kafede buluştu. Kafede tartışmaya başlayan taraflar daha sonra sokağa çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail C., Alper Korkmaz'a yumruk attı. Aldığı darbeyle yere düşen Korkmaz ambulansla hastaneye kaldırıldı.
MESAJI SORMUŞ
Olay yerinden kız arkadaşıyla birlikte kaçan İsmail C. polis tarafından gözaltına alındı. Sevgilisine atılan mesajın sebebini sorduğunu belirten İsmail C.'nin ifadesinde, "Çıkan tartışmada elimi sallarken Alper yere düştü" dediği öğrenildi. Tanık olarak ifadesi alınan kız arkadaşı T.Y. ise sevgilisinin mesajı görmesinin ardından kıskandığını belirterek, Alper'in de kendisinin arkadaşı olduğunu ve tarafları sakinleştiremediğini söyledi. İfadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen İsmail C. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ
Hastanede iki ameliyat geçiren Alper Korkmaz, bir hafta süren yaşam savaşını kaybetti. Korkmaz, bugün İskenderpaşa Camii'nde, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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