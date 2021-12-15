Trabzon'da sobadan zehirlenen anne ve oğlu öldü

İHA

Edinilen bilgiye göre, Beşikdüzü ilçesinin Akkese Mahallesi'nde yaşayan Havva Yavuz (90) ve oğlu Mahmut Bülent Yavuz’dan (60) haber alamayan yakınları eve geldi. Kapıyı çalmalarına rağmen içeriden ses gelmemesi üzerine kapıyı kıran yakınları anne ve oğlunun hareketsiz şekilde yattığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İHA'nın haberine göre; yapılan incelemede anne ve oğlunun sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.