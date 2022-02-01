DHA

İlçeye bağlı Özdil Mahallesi Torlaklı mevkisindeki yolda karların erimesi nedeniyle heyelan meydana geldi.

DHA'nın haberine göre, sarp arazide kayan toprak kütlesinin dolduğu yol, ulaşıma kapandı. Bölgede ulaşım, alternatif yoldan sağlanırken, belediye ekipleri de iş makinesiyle beton zemini çatlayan ve beton duvarı da yıkılan yolu açmak için çalışma başlattı.