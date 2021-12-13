Trabzon'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

AA

İlçeye bağlı Dürbinar Mahallesi'nde O.S. (31) ile B.K. (34) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu B.K, O.S'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı. AA'nın haberine göre; Haçkalı Baba Devlet Hastanesine kaldırılan O.S'nin, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayda elinden hafif şekilde yaralanan B.K. ise Fatih Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.