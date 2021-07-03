"Tosuncuk" Türkiye'ye getiriliyor!

İçişleri Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı yaptığı açıklamada, "Tosuncuk olarak bilinen Mehmet Aydın'ı bu sabah 09.50'de alındı. Bu akşam Mehmet Aydın'ı getirecek olan uçak 22.30'da Türkiye'de olacak" dedi.

Türkiye’nin talebi üzerine Brezilya, Mehmet Aydın’ı sınır dışı etti. Bugün Türkiye saatiyle 09.40’ta THY’ye ait TK-0016 sefer sayılı uçakla İstanbul’a getiriliyor. Uçağın 22.30 sularında İstanbul’da olması bekleniyor. İstanbul’a iner inmez gözaltına alınacak ve hakkındaki ilk işlem İstanbul Havalimanı Adliyesinde (Gaziosmanpaşa Adliyesi ek binası) yapılacak. Sorgulanmak üzere İstanbul Anadolu Başsavcılığı'na gönderilecek.

Mehmet Aydın hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Bursa ve Geyve Cumhuriyet Başsavcılığında devam eden soruşturma ve kovuşturma dosyaları bulunuyor. Şahıs hakkında ilk kırmızı bülten 19 Mart 2018’de yakalama kararına istinaden çıkarılmıştı.

Bugüne kadar Mehmet Aydın’ın görüldüğü iddia edilen her ülkeyle adli işbirliği çerçevesinde temasa geçildi. Uruguay, Brezilya, Panama, Honduras, Kanada ve Ukrayna adli makamlarıyla yazışmalar yapıldı.

Şahsın Brezilya’da olduğu yönündeki duyum üzerine 2018 yılı Haziran ayında Brezilya’dan iadesi istendi. Yargı kararlarını içeren Adalet Bakanlığının iade talebi son olarak Şubat 2021’de bir kez daha Brezilya’ya hatırlatılarak iade talebi yinelendi.

Mehmet AYDIN, "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama", "Vergi Usul Kanununa Muhalefet", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" ve "Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı" suçları nedeniyle Mehmet AYDIN hakkında yakalama kararlarına istinaden çıkarılan Kırmızı Bülten ile uluslararası seviyede aranmaktadır.



Mehmet Aydın hakkında İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmış olup, halen

➢ Bilişim Sistemleri ve Banka veya Kredi kurumlarının Araç Olarak Kullanılması suçundan İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinin, 07.04.2021 tarihli,

➢ Tehdit suçundan Bursa 19. Asliye Ceza Mahkemesinin 08.02.2021 tarihli,

➢ Bankacılık Kanununa Muhalefet suçundan İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesinin 06.06.2018 tarihli,

➢ "Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı" "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" "Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçları kapsamında Geyve Sulh Ceza Hâkimliğinin 19/03/2018 tarihli yakalama kararlarına istinaden kırmızı bültenle aranıyordu.