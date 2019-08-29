Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, edinilen bilgilere göre, bir apartmanın 6. katında balkon camı değişimi sırasında 1 metre genişliğinde 6 santim kalınlığındaki cam işçinin elinden düşerek alt dairedeki korkuluklara çarpıp havada parçalandı. Parçalanan balkon camı, sokak içerisindeki seyyar tostçuda oturan 17 yaşındaki Ş.A.’nın kafasına düştü.

Esnaf Musa Kaymak, müşterisinin ölümden döndüğünü söyleyip şikâyetçi oldu.

"MÜŞTERİM ÖLEBİLİRDİ"

İHA'daki habere göre Ş.A., çevredeki vatandaşların yardımıyla Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, bölgede önlem alınmadan balkon camının takılmasına esnaf tepki gösterdi. Müşterisinin kafasına bir anda cam parçalarının düştüğünü belirten esnaf Musa Kaymak, “Müşterime tost hazırlandığım sırada bir anda yukarıdan cam düştü. Müşterim cam parçalarının vücuduna isabet etmesi nedeniyle yaralandı. Kendisine ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye gitti. Hiçbir önlem alınmadan balkon camının takılması sorumsuzluktur. Buradan birçok insan geçiyor, olay ölümle de sonuçlanabilirdi. Sorumluların cezalandırılması istiyorum” diye konuştu.

MAĞDUR DA ŞİKÂYETÇİ OLDU

Yaşanan olay sonrası bölgeye gelen polis ekipleri, dairede balkon camı takan iki kişiyi ifadelerine başvurmak üzere karakola götürürken, kafasına balkon camı düşen Ş.A. isimli genç ise Çocuk Şube Müdürlüğü'ne giderek sorumlular hakkında şikâyetçi oldu.

Polisin olayla ilgili olarak başlattığı inceleme sürüyor.