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Buna göre, toplanan inek sütü miktarı, geçen yılın aralık ayında yıllık bazda yüzde 1,6 artarak 799 bin 398 tona ulaştı. Söz konusu miktar, 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 2,1 artarak 10 milyon 51 bin 820 tona çıktı.

Aralık 2021'de ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,5, protein oranı ise ortalama yüzde 3,2 olarak tespit edildi.

Ticari süt işletmeleri tarafından yapılan içme sütü üretimi Aralık 2021'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,2 azalarak 126 bin 633 tona geriledi. Ocak-Aralık 2021 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre içme sütü üretimi yüzde 5,6 azalarak 1 milyon 523 bin 175 ton olarak gerçekleşti.

Ticari süt işletmelerince yapılan yoğurt üretimi, söz konusu ayda yıllık bazda yüzde 2,4 azalarak 87 bin 718 ton olurken, Ocak-Aralık 2021 döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1 artarak 1 milyon 125 bin 958 tona çıktı.

Aralık 2021'de bir önceki yılın aynı ayına göre, yağsız süt tozu üretimi yüzde 79,6, tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 50,8, ayran üretimi yüzde 41,9, tereyağı üretimi yüzde 23,9 artarken, inek peyniri üretimi yüzde 5, kaymak üretimi yüzde 16,5, diğer peynirlerin (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) üretimi yüzde 18 azaldı.

Geçen yılın ocak-aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, yağsız süt tozu üretimi yüzde 23,9, ayran üretimi yüzde 22, tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 15,9, tereyağı üretimi yüzde 7,9, diğer peynirlerin (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) üretimi yüzde 1,3 artarken, kaymak üretimi yüzde 0,8, inek peyniri üretimi yüzde 0,5 geriledi.