Buna göre, toplanan inek sütü miktarı, geçen yılın aralık ayında yıllık bazda yüzde 1,6 artarak 799 bin 398 tona ulaştı. Söz konusu miktar, 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 2,1 artarak 10 milyon 51 bin 820 tona çıktı.
Aralık 2021'de ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,5, protein oranı ise ortalama yüzde 3,2 olarak tespit edildi.
Ticari süt işletmeleri tarafından yapılan içme sütü üretimi Aralık 2021'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,2 azalarak 126 bin 633 tona geriledi. Ocak-Aralık 2021 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre içme sütü üretimi yüzde 5,6 azalarak 1 milyon 523 bin 175 ton olarak gerçekleşti.
Ticari süt işletmelerince yapılan yoğurt üretimi, söz konusu ayda yıllık bazda yüzde 2,4 azalarak 87 bin 718 ton olurken, Ocak-Aralık 2021 döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1 artarak 1 milyon 125 bin 958 tona çıktı.
Aralık 2021'de bir önceki yılın aynı ayına göre, yağsız süt tozu üretimi yüzde 79,6, tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 50,8, ayran üretimi yüzde 41,9, tereyağı üretimi yüzde 23,9 artarken, inek peyniri üretimi yüzde 5, kaymak üretimi yüzde 16,5, diğer peynirlerin (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) üretimi yüzde 18 azaldı.
Geçen yılın ocak-aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, yağsız süt tozu üretimi yüzde 23,9, ayran üretimi yüzde 22, tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 15,9, tereyağı üretimi yüzde 7,9, diğer peynirlerin (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) üretimi yüzde 1,3 artarken, kaymak üretimi yüzde 0,8, inek peyniri üretimi yüzde 0,5 geriledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!