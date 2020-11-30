Arızanın bedeli!

Tokyo Borsası Başkanı ve CEO'su Koichiro Miyahara, borsada 1 Ekim'de yaşanan teknik arıza sebebiyle görevinden ayrılma kararı aldı. Söz konusu arıza sebebiyle Tokyo Borsası'nda 1 gün boyunca işlem yapılamamıştı.

Tokyo Borsası'nın sahibi Japan Exchange Group'tan yapılan açıklamaya göre Miyahara'nın yerine Japan Exchange Group Başkanı Akira Kiyota, borsanın da başkanlık görevini yürütecek.

1988 yılında Tokyo Borsası'nda çalışmaya başlayan Koichiro Miyahara 2015 yılında başkanlık görevini üstlenmişti.

Bu arada Japonya Finansal Piyasalar Regülatörü bugün yaptığı açıklamada Tokyo Borsası'nın tam gün edevam eden teknik arıza nedeniyle yatırımcı güvenine hasar verdiğini ve borsaya iş geliştirme emri yollandığını duyurdu.

'FUJİTSU DA SORUMLULUK ALMALI'

1 Ekim'de yaşanan arıza sebebiyle yaklaşık 30 milyar dolarlık bir işlem hacmi kaybı yaşandığı tahmin ediliyor. Arıza Fujitsu'nun sağladığı Arrowhead isimli sistemde yaşanmıştı.

Borsanın yeni patronu Akira Kiyota, Fujitsu'dan tazminat talep etmeyeceklerini ancak firmanın da sorumluluk alması gerektiğini belirtti.

Koichiro Miyahara arızanın yaşandığı gün, ekibiyle beraber basının karşısına çıkarak, Japon geleneklerine uygun bir şekilde eğilerek özür dilemişti.