AA

İlçeye bağlı Ulutepe köyünde bir evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede bitişikteki evlere de sıçradı. Vatandaşların durumu haber vermesi üzerine köye gelen Turhal Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

AA'nın haberine göre, yangında 5 ev ve ahır yandı. Yanan evlerden birinde bir ailenin yaşadığı, diğer evlerin ise boş olduğu öğrenildi.