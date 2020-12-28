Son dakika! TOGG'dan fabrika ile ilgili yeni açıklama

HABERTURK.COM

Yerli otomobili geliştirme çalışmalarını yürüten Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG),Gemlik'teki fabrikasının zemin güçlendirme çalışmalarından sonra üst yapı inşaatını gerçekleştirmek üzere Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş. ile anlaştığını duyurdu.

TOGG'dan yapılan açıklamada, "Akıllı ve çevre dostu özellikleri aynı çatı altında buluşturacak ve ‘bir fabrikadan daha fazlası’ olacak TOGG Gemlik Tesisinin zemin güçlendirme çalışmalarından sonra üst yapı inşaatını gerçekleştirmek üzere Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş. ile anlaştık" ifadeleri yer aldı.

TOGG'un Gemlik'te Elektrikli Otomobil Üretim Tesisi Projesi ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) başvuru dosyası, 2 Mart'ta halkın görüşüne açılırken, ÇED toplantısı 17 Mart'ta yapılmıştı. 2 Haziran'da da fabrika inşaatının başlayabilmesi için gerekli ÇED raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığından olumlu olarak alınmış ve TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri'nin inşaatına başlama töreni ise 18 Temmuz'da gerçekleştirilmişti.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 1.2 milyon metrekarelik alan üzerinde inşa edilen tesisin, 18 ayda tamamlanması planlanıyor. TOGG fabrikasında 2023 yılına kadar kademeli olarak 4 bin 300 kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor.

'İNŞAAT 2021'DE TAMAMLANACAK'

Aracın ön gösteriminin yıl dönümü nedeniyle önceki gün açıklamalarda bulunan TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, salgına rağmen Gemlik'te üretim tesisi çalışmalarının planlanan şekilde devam ettiğini söyledi.

Marmara Bölgesi'nin ciddi bir deprem riski barındırdığını hatırlatan Karakaş, "Bu konuda uzmanların görüşlerini alarak oradaki zemin güçlendirme çalışmalarını tamamlıyoruz. Şu ana kadar 25 bine yakın zemin güçlendirme kolunu kullandık" dedi.

Zemin güçlendirmesinin üzerine kuracakları binalara da Ocak ayının ilk haftalarından itibaren başlayacakları bilgisini paylaşan Karakaş, "2021 sonunda inşaat tarafı tamamlamış olacak. Ekipmanların şimdiden tedarikine, çalışmasına, geliştirilmesine başladık. Örnek vermek gerekirse, boyahanenin siparişlerini şimdiden verdik" bilgileri paylaştı.

'2022 İÇİN HARIL HARIL ÇALIŞIYORUZ'

Karakaş, yerli otomobilin 2022'de hazır olacağını da vurgulayarak, "2022’nin sonunda şarj istasyonu altyapısı hazır olacak şekilde herkes harı harıl çalışıyor. Araçta salgına ilişkin üzerinde çalıştığımız fonksiyonlar var" dedi.

Elektrikli yerli aracın fiyatı ile ilgili de bilgiler paylaşan Karakaş, "Pazara çıktığımızda karşımızda elektrikli araçtan çok C segmentindeki içten yanmalı SUV araçlar olacak. Dolayısıyla bizim fiyat açısından da onlarla rekabet edebiliyor olmamız lazım" ifadelerini kullanmıştı.