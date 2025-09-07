Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim Son dakika: TOBB, yeni eğitim öğretim yılında 45 yeni okul desteği verecek

        TOBB, yeni eğitim öğretim yılında 45 yeni okul desteği verecek

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "154 İlçeye 154 Okul" projesi kapsamında da bu yıl 45 yeni okulu, öğrencilerle buluşturacaklarını belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2025 - 13:56 Güncelleme: 07.09.2025 - 13:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        TOBB'dan 45 yeni okul desteği
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle başlattıkları "154 İlçeye 154 Okul" projesi kapsamında bu yıl 45 yeni okulu öğrencilerle buluşturacaklarını bildirdi.

        Hisarcıklıoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle başlattıkları projeye ilişkin açıklama yaptı.

        TOBB olarak, 81 ili eğitim tesisiyle donattıklarını aktaran Hisarcıklıoğlu, "154 İlçeye 154 Okul" projesi kapsamında da bu yıl 45 yeni okulu, öğrencilerle buluşturacaklarını belirtti. Geçen yıl 43 okul açtıklarını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, 10 okulun inşaatının sürdüğünü, 56 okulun ise projelendirme aşamasında olduğunu kaydetti. Bugüne kadar 241 eğitim tesisini tamamladıklarına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Ülkemizin geleceğine yatırım yapıyoruz. Heyecanlıyız, 45 yeni okulumuz açılıyor, gururluyuz. 241 eğitim tesisimizde, ders zili çalıyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılı öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için hayırlı olsun. Evlatlarımıza başarılar diliyorum. Tüm okullar tamamlandığında, 307 eğitim tesisini ülkemize ve çocuklarımıza armağan etmiş olacağız. Çabamız ülkemizin yarınları, çocuklarımızın geleceği için."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Manifest grubuna soruşturma açıldı
        Manifest grubuna soruşturma açıldı
        Japonya Başbakanı istifa edecek
        Japonya Başbakanı istifa edecek
        Filenin Sultanları altın madalya için sahnede!
        Filenin Sultanları altın madalya için sahnede!
        Boşanma aşamasındaki eşini ezdi! İstenen ceza
        Boşanma aşamasındaki eşini ezdi! İstenen ceza
        Ali Koç, Mourinho sessizliğini bozdu!
        Ali Koç, Mourinho sessizliğini bozdu!
        Milyonluk Türkiye tanıtımı
        Milyonluk Türkiye tanıtımı
        Bizim Çocuklar, İspanya karşısında!
        Bizim Çocuklar, İspanya karşısında!
        Yolculukta mide bulantısına ilaçsız çözüm!
        Yolculukta mide bulantısına ilaçsız çözüm!
        Beşiktaş'ta Carrasco transferi rafa kalktı!
        Beşiktaş'ta Carrasco transferi rafa kalktı!
        Rusya Ukrayna'da ilk kez hükümet binasını hedef aldı
        Rusya Ukrayna'da ilk kez hükümet binasını hedef aldı
        Av yasağı bitti, tezgahlar istavritle doldu
        Av yasağı bitti, tezgahlar istavritle doldu
        Bütün gazeteleri okuması dikkat çekti!
        Bütün gazeteleri okuması dikkat çekti!
        ABD'de kadınların başörtüsünü zorla çıkartan polise dava
        ABD'de kadınların başörtüsünü zorla çıkartan polise dava
        Bağımlılıklar artıyor
        Bağımlılıklar artıyor
        Küçükken suçiçeği geçirenler her an zona ile karşılaşabilir
        Küçükken suçiçeği geçirenler her an zona ile karşılaşabilir
        Dünya mutfağının 20 yıldızı
        Dünya mutfağının 20 yıldızı
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Düşmanın korkulu rüyasıydı! Yeniden canlandırdılar
        Düşmanın korkulu rüyasıydı! Yeniden canlandırdılar
        Osimhen milli takımda sakatlandı!
        Osimhen milli takımda sakatlandı!
        Katil zanlısının babası konuştu
        Katil zanlısının babası konuştu
        Habertürk Anasayfa