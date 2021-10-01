TL mevduatlarında stopaj indirimi uzatıldı

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TL mevduatlarında uygulanan stopaj indiriminin süresi uzatıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre dün sona eren stopaj indiriminin süresi 31 Aralık'a kadar uzatıldı.

Eylül 2020'de 3 aylığına getirilen düzenleme daha önce Aralık 2020, Mart 2021 ve Temmuz 2021 tarihlerinde 3'er ay süreyle uzatılmıştı.

Buna göre, vadesiz ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar vadeli hesaplarda indirimli oran yüzde 5, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 3 olarak uygulanmaya devam edecek. 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda ise kesinti oranı sıfır olarak uygulanmaya devam edilecek.