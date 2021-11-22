Usta sanatçı Doğan Bavli yaşamını yitirdi

Tiyatro ve seslendirme sanatının önemli isimlerinden Doğan Bavli yaşamını yitirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Bavli'nin vefat haberini şu şekilde duyurdu: "Değerli sanatçımız, tiyatro ve sinema oyuncusu Doğan Bavli´yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk Tiyatrosu´na başsağlığı dileriz."

Doğan Bavli için bugün saat 11.00'de Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi´nde tören düzenlenecek. Sanatçı, Doğancılar Çakırcıbaşı Hasan Paşa Camii´nde öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Çekmeköy Yenidoğan Mezarlığı´nda toprağa verilecek.

1941 yılında İstanbul´da doğdu. 1961'de Hamlet oyunuyla Şehir Tiyatroları'na giren sanatçı, birçok önemli oyunda önemli roller üstlendi. Sinema ve dizi filmlerde oynadı. Doğan Bavli, aynı zamanda seslendirme sanatçısıdır.