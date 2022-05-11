TIR, yunus ekibine çarptı! 1 polis şehit oldu

AA

Sultanbeyli'de şüpheli araç kovalarken tıra çarpan motosikletteki iki polis memurundan biri şehit oldu, diğeri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları Hüseyin Duman ve Gökmen Baykara, kendilerini fark edip kaçan sürücü yönetimindeki otomobili motosikletle kovalamaya başladı.

KAÇAN ARAÇTAKİ ŞÜPHELİ HER YERDE ARANIYOR

Takip esnasında Fatih Bulvarı'nda Vedat G. idaresindeki tıra çarpan polis motosikleti refüje savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan polis memuru Duman, müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Hastanede tedavi altına alınan diğer polis memuru Baykara'nın vücudunda kırıklar bulunduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı kaydedildi. Şehit Duman'ın yeni evli olduğu öğrenildi.

Polis ekibinden kaçan araç terk edilmiş halde bulunurken şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.