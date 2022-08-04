TIR U dönüşü yaptı! Bir aile yok oldu!

Son dakika: TIR U dönüşü yaptı! Bir aile yok oldu! - Öne çıkan haberler

İHA

Konya'da kaza, saat 07.19 sıralarında Konya- Aksaray Karayolu'nun 41. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan Konya istikametine seyir halinde olan Şeref Işık idaresindeki otomobil, karayolundaki refüj aralığından Konya istikametine U dönüşü yapmak isteyen Erol G. idaresindeki çekiciye bağlı yarı römorka arkadan çarparak yoldan çıktı.

3 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İHA'da yer alan habere göre kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede sürücü Şeref Işık ile aynı aileden Ayten ve İrem Işık’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, E.I. yaralandı.

1 YARALI TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralı ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.