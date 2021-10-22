TIR'ların kazayla biten inadına ceza!

Olay, 18 Ekim'de İstanbul-Ankara yolu Kahramankazan mevkiinde meydana gelmişti. İstanbul istikametine ilerleyen iki TIR sürücüsü, birbirlerine yol verme konusunda inatlaşarak, yolun iki şeridini kapatıp yan yana ilerlemişti. Kapalı dorseli TIR'ın sürücüsünün direksiyonu diğer TIR'ın önüne kırmasıyla inatlaşma kazayla son bulmuştu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri tespit edilen söz konusu TIR sürücülerine 3 bin 398 lira idari para cezası uyguladı.

Sürücü belgelerine el konulan şahıslar hakkında adli işlem başlatılarak, çekici ve çekiciye bağlı yarı römork trafikten men edilip otoparka çekildi.