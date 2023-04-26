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Feci kaza! TIR'la çarpışan servisteki 23 öğrenci yaralandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Olayda ortaokul öğrencilerini taşıyan bir servis aracı TIR'la çarpıştı. Kazada 23 öğrencinin yaralandığı öğrenildi

Giriş: 26.04.2023 - 10:42 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: TIR'la çarpışan servisteki 23 öğrenci yaralandı!
AA

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir TIR'la çarpışan servis aracının devrilmesi sonucu 22'si öğrenci 23 kişi yaralandı.

AA'da yer alan habere göre ilçede sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen servis midibüsü ile bir TIR çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen midibüsün sürücüsü ile aynı araçta bulunan ve Kayapa Ortaokulu'na giden 22 öğrenci yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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