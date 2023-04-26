AA'da yer alan habere göre ilçede sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen servis midibüsü ile bir TIR çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen midibüsün sürücüsü ile aynı araçta bulunan ve Kayapa Ortaokulu'na giden 22 öğrenci yaralandı.