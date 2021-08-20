Lastiği patlayan TIR karşı şeride geçti, can pazarı yaşandı: Ölü ve yaralılar var
Trabzon'un Araklı ilçesinde, lastiği patlayıp kontrolden çıkan kömür yüklü TIR, karşı şeride geçerek ticari taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araç yaklaşık 100 metre sürüklendi. Feci kazada, taksi şoförü İrfan Yenigün hayatını kaybederken, 3 yolcu yaralandı
Trabzon'un Araklı ilçesinde, lastiği patlayıp kontrolden çıkan TIR, karşı şeride geçerek ticari taksiye çarptı. Kazada, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Araklı ilçesinde saat 12.00 sıralarında meydana gelen feci kazada, Trabzon istikametinden Rize istikametine doğru ilerleyen Volkan D. (34) idaresindeki 61 K 8962 plakalı kömür yüklü TIR'ın sol ön lastiği patladı. Lastiğin patlamasının ardından TIR kontrolden çıktı. Önce yan yatan ardından karşı şeride geçen TIR, Rize istikametinden Trabzon istikametine ilerlemekte olan 61 PY 091 plakalı ticari taksi ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araç yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.
TAKSİCİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Savaş alanın dönen kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ticari taksinin sürücüsü İrfan Yenigün'ün (63) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Çarpmanın etkisiyle araçtan savrulan ve bilinci kapalı olan taksideki yolculardan Şenol A. (65), kaza sonrası olay yerinden geçmekte olan bir doktorun kalp masajıyla hayata döndürüldü. Taksideki bir diğer yolcu Deniz A. (32) ise boyunluk takılarak bilinci açık bir şekilde ambulansla hastaneye kaldırıldı.
TIR ŞOFÖRÜ, DİĞER ARACI SORUP GÖZYAŞI DÖKTÜ
Burnu bile kanamadan atlattığı feci kaza sonrası şoke giren TIR sürücüsü Volkan D., çevresindekilere sürekli diğer araçta bulunanların hayati durumunu sorarak gözyaşı döktü. Lastiğin patladığını ve sonrasını hatırlamadığını söyleyen Volkan D., olay yerine gelen ambulansla Fatih Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza sonrası Karadeniz Sahil Yolu bir süre çift yönlü olarak trafiğe kapanırken, daha sonra ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. TIR'dan yola savrulan kömür torbaları, ulaşımın bir süre emniyet şeridinden verilmesine neden oldu. İtfaiye ve belediye ekipleri karayolunu temizleme çalışmaları yaptıktan sonra yol yeniden ulaşıma açıldı. Araklı Cumhuriyet Savcısı olay yerinde inceleme yaparak soruşturma başlattı.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
Son dakika: TIR karşı şeride geçti, can pazarı yaşandı/son-dakika-tir-karsi-seride-gecti-can-pazari-yasandi-3168413
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