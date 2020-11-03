TIR ile otobüs çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı!

AA

Bitlis ve Siirt'in Baykan ilçesi arasındaki kara yolunda sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen tır ve yolcu otobüsü çarpıştı. Kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi.

AA'nın haberine göre kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bitlis ve Baykan'daki hastanelere kaldırıldı.

Yolcu otobüsünde sıkışan 1 kişiyi kurtarma çalışması ise sürüyor. Kaza nedeniyle Bitlis-Baykan kara yolu ulaşıma kapatıldı.