İran'dan Türkiye'ye gelen F.S. idaresindeki 72 E 87710 plakalı tır, Gürbulak Gümrük Sahası'nda pasaport işlemlerinin ardından tescil işlemleri yapılmadan risk analizi kapsamında X-Ray araç ve konteyner tarama cihazına sevk edildi.

İncelemede tırın dorsesinin alt kısmında şüpheli yoğunluğun fark edilmesi üzerine araç ekiplerce arama hangarına çekildi.

"Bulut" ve "İndex" isimli narkotik dedektör köpeklerinin tepki verdiği dorsenin tabanını söken ekipler, 143 paket içerisinde 55 kilo 588 gram eroin ele geçirdi.

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında araca el koyan ekipler, İran uyruklu sürücüyü gözaltına aldı.