TIR'a arkadan çarptı! Araçtan çıkamadı!

Son dakika haberler... İstanbul Tuzla Kuzey Marmara Otoyolu Tepeören mevkiinde saat 09.00 sıralarında bir otomobil TIR'a arkadan çarptı.

DHA'da yer alan son dakika haberine göre çarpmanın ardından araç yanmaya başladı.

Aracın içinden çıkamayan sürücü feci şekilde can verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yanan aracı ve TIR'ın dorsesindeki alevleri söndürme çalışmamaları sürüyor.