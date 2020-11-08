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ABD'de 3 Kasım'da gerçekleşen başkanlık seçimleri uzun bir oy sayım işleminin ardından Demokrat Joe Biden'ın zaferiyle sonuçlandı.

Bütün dünyada adeta nefeslerin tutularak takip ettiği ABD Başkanlık seçimlerinde günler süren sürecin ardından, Pennsylvania’da farkı açan 77 yaşındaki eski başkan yardımcısı Joe Biden'ın ipi göğüslediğini ilan etti. Amerikan Time dergisi bu çekişmeli seçimi kapağına taşıdı.

Amerikan dergi kapağına Başkan Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'i taşıyarak, "Time'ın hatıra kapağı: 'İyileşme zamanı' Seçilmiş Başkan Joe Biden ve seçilmiş yardımcısı Kamala Harris yeni bir çağ başlatıyor." ifadelerini kullandı.