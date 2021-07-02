Ticaret Bakanlığı, BDDK'nin kredi kartı taksit sınırlamasına uyum için perakande ticarette taksit sayısını yeniden düzenledi. Fiyatı 3 bin 500 lira üstünde olan cep telefonu satışlarında 3 ay, tablet bilgisayarda 6 ay taksit yapılacak. Konut hariç taksitli mal ve hizmet satışında taksit 12 ayı aşmayacak.

Ayrıntılar geliyor...