Son dakika TIBBİ YARDIM! Türkiye'den bir ülkeye daha tıbbi yardım! - Haberler

AA

Türkiye Çad'a tıbbi yardım malzemesi gönderdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan tıbbi malzemeler, Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan Milli Savunma Bakanlığına ait A400M tipi kargo uçağına yüklendi. Tıbbi malzemeler arasında bir de ambulans yer aldı.

MEVLANA'NIN ÜMİT VEREN MESAJI

AA'da yer alan habere göre uçaktaki yardım malzemesinin üzerinde Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var" sözlerine yer verildi. Çad Sağlık Bakanlığı, ülkedeki koronavirüs kaynaklı ilk ölümlerin 29 Nisan'da gerçekleştiğini açıklamıştı.

TÜRKİYE, BİRÇOK ÜLKEYE YARDIM ETTİ

Türkiye daha önce ABD, İngiltere, İspanya, İtalya ve Balkan ülkelerinin de arasında olduğu çok sayıda ülkeye tıbbi yardımda bulunmuştu.